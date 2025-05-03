Лидер сборной Норвегии одной фразой описал соперничество с россиянами

Лыжник Йоханнес Клебо заявил, что с россиянами было весело соревноваться

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо описал соперничество с россиянами. Его слова приводит Dagbladet.

«C ними всегда было весело соревноваться», — заявил спортсмен. При этом он подчеркнул, что в данный момент выступает против возвращения россиян на международные турниры.

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами. «Они классные. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — подчеркнул он.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.