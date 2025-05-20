Казахстан впервые с 2019 года вылетел из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею

Казахстан впервые с 2019 года вылетел из элитного дивизиона ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Швейцарии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 20 мая, и завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев. Казахстанцы открыли счет, после чего пропустили четыре шайбы.

Сборная Казахстана завершила выступление на турнире, с тремя очками заняв последнее место в группе B. Команда вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира впервые с 2019 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов осудил показ в России ЧМ по хоккею. «Я уже говорю об этом третий год — зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи», — отметил он.

Сборные России по хоккею впервые отстранили от международных турниров в феврале 2022 года. После этого запрет неоднократно продлевали.