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14:37, 20 мая 2025Ценности

Ким Кардашьян высмеяли в сети за образ на фото со словами «выглядит нелепо»

Екатерина Ештокина

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американскую телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в сети за образ на фото. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила снимок, на котором предстала в кремовом удлиненном плаще, декорированным искусственным мехом. Помимо этого, она надела кружевной топ в тон и светло-коричневый пояс. Свой образ звезда завершила темно-синей кепкой.

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Поклонники раскритиковали наряд Кардашьян в комментариях под постом. «Почему именно кепка? Она выглядит нелепо», «Я не понимаю, как сочетать шляпу с элегантным платьем», «Эта кепка портит весь образ», — заявили они.

Ранее папарацци сняли Ким Кардашьян в откровенном образе на прогулке. Знаменитость посетила ресторан Cheval Blanc в Париже с матерью Крис Дженнер и подругой, певицей Кэти Перри.

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