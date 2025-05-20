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12:33, 20 мая 2025Россия

Опубликовано предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

Опубликовано предсказание Жириновского относительно переговоров Путина и Трампа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Опубликовано предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Фрагмент эфира телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 2019 года разместил блогер Кирилл Федоров в Telegram.

19 мая между лидерами России и США состоялся телефонный звонок, разговор продлился около двух часов. Он начался чуть позже анонсированного ранее времени — 17:00 мск. В это время в Вашингтоне было 10 часов утра.

Жириновский указал, что Путин и Трамп могут договориться о судьбе Украины. Такая договоренность будет предусматривать признание США российского суверенитета над Новороссией, заявил основатель ЛДПР. Таким образом Трамп сможет восстановить отношения с Россией, однако продолжить давить на Европу, которая ему ненавистна, резюмировал Жириновский.

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Так называемые предсказания Владимира Жириновского — фрагменты его публичных выступлений, заявлений, а также выдержки из записей политика на различные темы. Они основаны на анализе основателем ЛДПР общественных и политических процессов и не содержат мистической составляющей. Предсказания Жириновского активно используются ЛДПР в качестве доказательства его политической дальновидности.

Ранее было найдено неизвестное предсказание Владимира Жириновского о конфликте Дональда Трампа с Евросоюзом. На опубликованной видеозаписи Жириновский прогнозирует столкновение 47-го президента США с европейцами. «Трамп, чтоб заработать больше для Америки, он вынужден будет ссориться с Евросоюзом», — поясняет он.

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