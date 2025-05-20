Песков заявил о воссозданных контактах РФ и Украины

Песков: Контакты между РФ и Украиной воссозданы и продолжаются

Контакты между РФ и Украиной воссозданы и продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает Telegram-канал SHOT.

Песков подчеркнул, что на данном этапе «это достаточно важно» в плане дальнейшей работы по тексту меморандума. По его словам, тема прямого контакта двух государств на высшем уровне обсуждалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Путин после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Москва готова работать над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине совместно с Киевом. Документ будет содержать позиции возможного будущего мирного договора.