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01:54, 20 мая 2025Россия

Песков заявил о воссозданных контактах РФ и Украины

Песков: Контакты между РФ и Украиной воссозданы и продолжаются
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Контакты между РФ и Украиной воссозданы и продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает Telegram-канал SHOT.

Песков подчеркнул, что на данном этапе «это достаточно важно» в плане дальнейшей работы по тексту меморандума. По его словам, тема прямого контакта двух государств на высшем уровне обсуждалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Путин после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Москва готова работать над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине совместно с Киевом. Документ будет содержать позиции возможного будущего мирного договора.

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