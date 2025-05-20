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09:55, 20 мая 2025Экономика

Поставки пива из России в соседнюю страну взлетели

РИА Новости: Поставки пива из РФ в Казахстан выросли в 2025 году в полтора раза
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россия в первые три месяца текущего года нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза, до 6,3 миллиона долларов. На них приходится 64 процента импорта соседней с РФ страны. Цифры со ссылкой на данные таможенников республики приводит РИА Новости.

Проанализировавшие статистику журналисты отмечают, что в общей массе импорта в Казахстан такие не считающиеся «пивными державами» государства, как Болгария и Грузия (доли по 6 процентов), обошли Германию и Чехию (5 и 2 процента соответственно).

О том, что отечественные пивовары в 2025 году увеличили поставки за рубеж, стало известно несколько месяцев назад. В январе-феврале показатель взлетел на 39 процентов. Экспорт в Казахстан тогда показывал рост в 20 процентов.

Такая динамика фиксируется на фоне подорожания пива обгоняющими инфляцию темпами (год к году на 15 процентов в марте), а также роста в 10 раз — с 0,1 до 1 евро за литр — пошлины на импорт этого вида слабоалкогольной продукции из недружественных РФ стран. Последний аспект заставил отечественных закупщиков начать поиски пива на необычных рынках вроде ЮАР или Доминиканы, а также сделал Китай ключевым поставщиком напитка в РФ.

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