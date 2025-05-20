ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк понизил курсы доллара и евро до 80,31 и 89,97 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальный курс доллара в среду, 21 мая, составит 80,31 рубля, евро — 89,97 рубля. Для сравнения, во вторник, 20 моя, котировки американской валюты находились на уровне в 80,41 рубля, европейской — на отметке в 90,51 рубля. Таким образом, регулятор понизил курс доллара на 10 копеек, а евро — на 54 копейки.

Курс китайского юаня ЦБ, напротив, поднял примерно на 4 копейки. Официальный курс китайской валюты 21 мая установили на уровне в 11,16 рубля.

Несмотря на стабилизацию курса доллара в районе 80 рублей, ряд экспертов считает, что подобное соотношение в валютной паре продлится недолго. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что к концу декабря котировки доллара вплотную приблизятся к отметке в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, ожидает, что американской валюте удастся пробить этот психологический уровень уже к началу осени. Этому во многом будет способствовать снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть.