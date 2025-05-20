Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:44, 20 мая 2025Экономика

ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк понизил курсы доллара и евро до 80,31 и 89,97 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальный курс доллара в среду, 21 мая, составит 80,31 рубля, евро — 89,97 рубля. Для сравнения, во вторник, 20 моя, котировки американской валюты находились на уровне в 80,41 рубля, европейской — на отметке в 90,51 рубля. Таким образом, регулятор понизил курс доллара на 10 копеек, а евро — на 54 копейки.

Курс китайского юаня ЦБ, напротив, поднял примерно на 4 копейки. Официальный курс китайской валюты 21 мая установили на уровне в 11,16 рубля.

Несмотря на стабилизацию курса доллара в районе 80 рублей, ряд экспертов считает, что подобное соотношение в валютной паре продлится недолго. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что к концу декабря котировки доллара вплотную приблизятся к отметке в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, ожидает, что американской валюте удастся пробить этот психологический уровень уже к началу осени. Этому во многом будет способствовать снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежала тюрьмы, обвинений в провалах на фронте и авиаудара. Что известно о помилованной Путиным украинской летчице Савченко?

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    В российском регионе дому с рухнувшими балконами отказали в статусе аварийного

    Налоговая запустила процесс ликвидации агентства двух уехавших из России блогеров

    Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

    Госсекретарь США ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

    В Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников СВО

    Россиян предупредили об опасном сочетании кофе и некоторых лекарств

    Культовую игру из Windows XP выпустили на смартфонах

    Россиянам назвали способы накопить деньги при небольшом бюджете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости