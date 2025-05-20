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11:42, 20 мая 2025Спорт

В «Вашингтоне» ответили на вопрос о будущем Овечкина

Генменеджер «Вашингтона» Патрик: Мало кто играет в НХЛ в возрасте Овечкина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Reuters

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Крис Патрик ответил на вопрос о будущем российского форварда и капитана клуба Александра Овечкина. Его слова приводит RMNB.

«Он отлично осознает, где находится в своей карьере и что ему будет 40. Мало кто вообще играет в этом возрасте, а уж тем более забивает столько голов», — заявил Патрик. Он отметил, что у Овечкина хорошие отношения с главным тренером Спенсером Карбери.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии стал 1-4, и «столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

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