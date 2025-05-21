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22:01, 21 мая 2025Спорт

Аршавин одной фразой описал поездку в США

Бывший футболист Аршавин о поездке в США: Это другая жизнь на другой планете
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о поездке в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсмен описал поездку фразой «Сложилось впечатление, что это другая жизнь на другой планете». Аршавин назвал Вашингтон красивым городом с широкими дорогами и Капитолием.

Ранее Аршавин высказался о качестве дорог в Нью-Йорке. Он заявил, что в Москве дороги лучше, чем в американском городе.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.

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