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16:12, 21 мая 2025Спорт

Четверо из пяти самых дорогих футболистов сборной Нигерии не сыграют с Россией

Осимхен, Лукман, Ивоби и Басси не сыграют за сборную Нигерии с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен . Фото: Umit Bektas / Reuters

Сборная Нигерии по футболу объявила состав на товарищеский матч с российской национальной командой. Об этом сообщается в аккаунте нигерийской сборной в соцсети X.

В заявке отсутствуют четверо игроков из пяти самых дорогих футболистов Нигерии по версии портала Transfermarkt. Матч пропустит форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен, который оценивается в 70 миллионов евро, вингер «Аталанты» Адемола Лукман (60 миллионов), полузащитник «Фулхэма» Алекс Ивоби и его одноклубник — защитник Кэлвин Басса. Оба оцениваются в 25 миллионов евро.

Единственным игроком из топ-5 футболистов Нигерии по стоимости, который может сыграть с Россией, стал форвард леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе (45 миллионов евро). Всего приглашение на матч в Москве получил 21 игрок.

Игра между Россией и Нигерией пройдет 6 июня в Лужниках. Спустя четыре дня российская команда в Минске сыграет с Белоруссией.

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