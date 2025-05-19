Назван расширенный состав сборной России по футболу на июньские матчи

Сафонов и Миранчуки попали в расширенный состав сборной России на июньские игры

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав команды на товарищеские матчи, которые пройдут в июне. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список попал 41 футболист. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, а также полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук.

Окончательный состав команды будет назван позднее. Точная дата не сообщается.

Ранее стало известно, что сборная России 6 июня сыграет в Москве с национальной командой Нигерии, а спустя четыре дня встретится с Белоруссией. Игра пройдет в Минске.