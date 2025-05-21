Фетисов обратился к пригрозившему бойкотом ОИ из-за России бывшему хоккеисту сборной СССР

Фетисов призвал пригрозившего бойкотом ОИ Ирбе вернуть завоеванные с СССР медали

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов обратился к бывшему вратарю сборной СССР, а ныне тренеру голкиперов национальной команды Латвии Артуру Ирбе, который пригрозил бойкотом Олимпиады-2026 в случае допуска сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин призвал латыша вернуть золотые медали с чемпионатов мира, завоеванные голкипером в составе сборной СССР. «И останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий», — добавил Фетисов.

Бывший хоккеист отметил, что Ирбе вызывает у него жалость. «Рано или поздно мы вернемся на международную арену, и я не знаю, что они, все вместе взятые, будут говорить после этого», — завил Фетисов.

О бойкоте Ирбе заявил ранее 20 мая. Он подчеркнул, что принял такое решение лично для себя и не призывает других членов сборной Латвии следовать его примеру.

Ирбе — двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, титулы голкипер завоевал в 1989 и 1990 годах. Он выступал за рижское «Динамо», а также за несколько клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).