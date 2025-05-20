Бывший хоккеист сборной СССР пригрозил бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России

Экс-игрок сборной СССР Ирбе пригрозил бойкотировать ОИ в случае допуска России

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов национальной команды Латвии Артур Ирбе пригрозил бойкотом Олимпийских игр 2026 года в случае допуска до соревнований сборной России. Об этом сообщает dn.se.

При этом специалист добавил, что не будет навязывать свое мнение другим членам сборной Латвии. «Каждому должно быть предоставлено право делать свой личный выбор. Я не буду винить никого, кто решит играть», — заявил Ирбе.

Вопрос с допуском сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 пока не решен. Если российскую команду допустят до турнира, то она сыграет в группе С со сборным США, Словакии и Латвии.

Ирбе — двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, титулы голкипер завоевал в 1989 и 1990 годах. Он выступал за рижское «Динамо», а также за несколько клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).