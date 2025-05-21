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19:05, 21 мая 2025Спорт

Фитнес-браслет назвал биологический возраст Роналду

Фитнес-браслет показал, что биологический возраст футболиста Роналду — 29 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Технологическая компании Whoop, специализирующаяся на фитнес-трекерах и устройствах для мониторинга здоровья, назвал биологический возраст португальского нападающего «Аль Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Marca.

Фитнес-браслет 40-летнего Роналду показал, что его биологический возраст — 29 лет. Браслет измерял физиологические данные спортсмена: частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, а также получал информацию о его нагрузках, восстановлении и сне.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Секрет португальца — физические нагрузки. Кроме тренировок на поле, Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне. Еще одно правило — сон пять раз в день.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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