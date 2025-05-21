В Google признали провал умных очков

Сооснователь Google Брин: Мы совершили много ошибок при разработке умных очков

Сооснователь корпорации Google Сергей Брин заявил, что допустил множество ошибок во время разработки первых умных очков компании. Об этом Брин рассказал во время конференции Google I/O 2025.

Предприниматель, который был президентом материнской компании Google Alphabet Inc., заметил, что не знал многих вещей, когда руководил разработкой Google Glass. В том числе из-за этого первые умные очки бренда провалились на рынке. Брин уточнил, что не понимал, как сделать их дешевле для потребителя, и не разбирался в цепочках поставок электроники.

Соучредитель Google заявил, что является большим фанатом носимых гаджетов, и очень рад, что сейчас этот сегмент развивается большими темпами. Главной причиной нового интереса к умным очкам Сергей Брин назвал искусственный интеллект (ИИ). По его мнению, технологии ИИ значительно улучшают возможности носимых девайсов.

Также 51-летний Брин подчеркнул, что компьютерные специалисты и визионеры не должны уходить на пенсию раньше времени, так как им «следует работать над ИИ». Предприниматель рассказал, что он сам фактически вернулась на работу и занимается проектом нейросети Google Gemini.

Выход на рынок Google Glass состоялся в 2014 году. Первые умные очки провалились в продаже, но стали востребованными в корпоративном секторе.

В начале апреля Google показала прототип умных очков с функцией синхронного перевода. Гаджет имеет камеру, два небольших дисплея и способен переводить иностранную речь собеседника в режима реального времени.