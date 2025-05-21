В Google признали провал умных очков

Сооснователь корпорации Google Сергей Брин заявил, что допустил множество ошибок во время разработки первых умных очков компании. Об этом Брин рассказал во время конференции Google I/O 2025.
Предприниматель, который был президентом материнской компании Google Alphabet Inc., заметил, что не знал многих вещей, когда руководил разработкой Google Glass. В том числе из-за этого первые умные очки бренда провалились на рынке. Брин уточнил, что не понимал, как сделать их дешевле для потребителя, и не разбирался в цепочках поставок электроники.
Соучредитель Google заявил, что является большим фанатом носимых гаджетов, и очень рад, что сейчас этот сегмент развивается большими темпами. Главной причиной нового интереса к умным очкам Сергей Брин назвал искусственный интеллект (ИИ). По его мнению, технологии ИИ значительно улучшают возможности носимых девайсов.
Также 51-летний Брин подчеркнул, что компьютерные специалисты и визионеры не должны уходить на пенсию раньше времени, так как им «следует работать над ИИ». Предприниматель рассказал, что он сам фактически вернулась на работу и занимается проектом нейросети Google Gemini.
Выход на рынок Google Glass состоялся в 2014 году. Первые умные очки провалились в продаже, но стали востребованными в корпоративном секторе.
В начале апреля Google показала прототип умных очков с функцией синхронного перевода. Гаджет имеет камеру, два небольших дисплея и способен переводить иностранную речь собеседника в режима реального времени.