Google показала умные очки с переводчиком

Google представила прототип умных очков с функцией синхронного перевода

Корпорация Google показала прототип умных очков с функцией синхронного перевода. На это обратило внимание издание Axios.

Девайс представил руководитель подразделения Android XR Шахрам Изади, которое занимается носимыми устройствами с дополненной и виртуальной реальностью. Аппарат продемонстировали в рамках конференции TED 2025 в канадском Ванкувере.

По словам Изади, новый гаджет выглядит как обычные очки со стеклами и темной оправой. Однако устройство имеет камеру, два небольших дисплея и способно переводить иностранную речь собеседника в режима реального времени. Представитель Google заявил, что очки могут выполнять функции синхронного перевода, демонстрируя на своих экранах текст на языке пользователя.

Также Шахрам Изади отметил, что девайс может воспроизводить 360-градусные видео, создавая эффект полного погружения. При этом очки остаются компактными и легкими — все вычисления происходят на сопряженном Android-смартфоне. Устройство работает на основе модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini AI.

В Google не стали раскрывать сроки выхода и стоимость девайса. Первыми умными очками американской компании были Google Glass, массовый запуск гаджета состоялся в 2014 году. В мае 2022 года IT-гигант показал очки со встроенным переводчиком.

В феврале в Bloomberg рассказали, что корпорация Apple свернула разработку компактных очков дополненной реальности. Девайс должен был заменить шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro.