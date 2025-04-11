Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 11 апреля 2025Наука и техника

Google показала умные очки с переводчиком

Google представила прототип умных очков с функцией синхронного перевода
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: TheAIGRID / YouTube

Корпорация Google показала прототип умных очков с функцией синхронного перевода. На это обратило внимание издание Axios.

Девайс представил руководитель подразделения Android XR Шахрам Изади, которое занимается носимыми устройствами с дополненной и виртуальной реальностью. Аппарат продемонстировали в рамках конференции TED 2025 в канадском Ванкувере.

По словам Изади, новый гаджет выглядит как обычные очки со стеклами и темной оправой. Однако устройство имеет камеру, два небольших дисплея и способно переводить иностранную речь собеседника в режима реального времени. Представитель Google заявил, что очки могут выполнять функции синхронного перевода, демонстрируя на своих экранах текст на языке пользователя.

Также Шахрам Изади отметил, что девайс может воспроизводить 360-градусные видео, создавая эффект полного погружения. При этом очки остаются компактными и легкими — все вычисления происходят на сопряженном Android-смартфоне. Устройство работает на основе модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini AI.

В Google не стали раскрывать сроки выхода и стоимость девайса. Первыми умными очками американской компании были Google Glass, массовый запуск гаджета состоялся в 2014 году. В мае 2022 года IT-гигант показал очки со встроенным переводчиком.

В феврале в Bloomberg рассказали, что корпорация Apple свернула разработку компактных очков дополненной реальности. Девайс должен был заменить шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro.

    Обсудить
    Последние новости

    «Не стоит ждать прорывов». Путин встретится со спецпосланником Трампа в Петербурге. Тот перед переговорами сходил в синагогу

    В Россию к Пасхе привезут Благодатный огонь из Иерусалима

    Врач привела веские аргументы в пользу чашки кофе по утрам

    Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей

    Женщина подралась с крокодилом

    Россиянки стали реже топить соседей

    Прокуратура попросила признать доказанной вину Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми

    В Раде допустили значительное сокращение депутатов из-за уменьшения населения Украины

    У звезды «Эйфории» диагностировали неизлечимую болезнь

    В Москве похоронили Пашу Техника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше