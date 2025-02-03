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12:00, 3 февраля 2025Наука и техника

Apple прекратила разработку умных очков

Bloomberg: Apple свернула разработку очков дополненной реальности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Caroline Chia / Reuters

Американская корпорация Apple свернула разработку компактных очков дополненной реальности. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, компания прекратила проект по разработке умных очков в конце января. В Apple собирались создать компактную гарнитуру — альтернативу очкам, которая бы имела встроенные дисплеи и работала с компьютером Mac.

Гурман заметил, что в Apple хотели выпустить продолжение шлема дополненной и виртуальной реальности Vision Pro, который вышел в феврале 2024 года. В компании искали идею для создания менее громоздкого и сравнительного недорогого устройства — Vision Pro в рознице оценили в 3499 долларов.

По информации источников, изначально умные очки должны были работать с iPhone, однако подключенный смартфон не смог обеспечить достаточно мощности. Поэтому инженеры начали прорабатывать возможность подключения девайса к компьютеру, но во время испытаний возникли определенные проблемы. Инсайдеры внутри корпорации не стали называть причины, так как работа над очками была непубличной.

Собеседники в Apple отметили, что глава компании Тим Кук назвал успешным выход шлема Vision Pro. Однако сотрудники корпорации разочарованы устройством. Также отмена проекта умных очков «подрывает моральный дух».

В конце января в Bloomberg выяснили, что в 2025 году корпорация Apple выпустит устройство для умного дома, оснащенное экраном. Это будет первый крупный девайс IT-гиганта для сегмента умного дома.

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