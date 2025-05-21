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16:50, 21 мая 2025Россия

Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

Хинштейн прокомментировал шутку Путина о присоединении Сумской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн ответил на шутку президента России Владимира Путина о присоединении Сумской области, вспомнив о своих корнях. Комментарий он опубликовал в своем Telegram.

Глава российского региона отметил, что его дедушка родом из Сумской области. «Так что это земля для меня совсем не чужая», — написал Хинштейн.

Ранее глава Глушковского района Павел Золотарев предложил главе государства сделать Сумскую область территорией России. С такой инициативой он выступил, отвечая на вопрос, на сколько километров нужно отогнать Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы.

В ответ Путин посмеялся над умением Александра Хинштейна получать деньги от федерального центра. «Одно могу точно сказать — деньги выбивает (...) Хочет все побольше», — сказал президент.

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