Путину предложили присоединить Сумскую область к России. Он ответил на это шуткой

Путин: Хинштейн хочет все побольше, поэтому стал врио главы Курской области

Президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область пошутил на тему того, почему временным главой региона назначили Александра Хинштейна, и в ответ на предложение присоединить Сумскую область к РФ.

На совещании с главами муниципалитетов глава Глушковского района Павел Золотарев, отвечая на вопрос Путина, на сколько километров нужно отогнать Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы, ответил, что Сумская область должна стать российской территорией.

Путин в ответ посмеялся и высказался:

Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали [в качестве врио губернатора региона], он тоже так хочет все побольше

В ответ на слова Золотарева, назвавшего Хинштейна «очень пробивным» и умеющим эффективно работать с финансами, Путин отметил: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает».

Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения

В среду, 21 мая, стало известно, что Путин посещал регион накануне, 20 мая. Он посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от ВСУ, вторгшихся на территорию российского региона в августе 2024 года.

Глава государства встретился с волонтерами, работающими в Курской области, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов и пообщался с Хинштейном. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Фото: Михаил Полников / kremlin.ru

По его словам, обстановка в регионе все еще остается сложной. По итогам поездки он поручил увеличить группировку разминирования в регионе, «чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», а также согласился с предложением Хинштейна о сохранении жителям приграничья выплат в размере 65 тысяч рублей.

До этого Путин приезжал в Курскую область 12 марта — это был первый визит главы государства в регион после вторжения ВСУ. Тогда он в камуфляжной форме посетил пункт управления группировкой войск.

Хинштейн был назначен полгода назад

5 декабря 2024 года Путин своим указом назначил на тот момент депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. В разговоре с президентом новый руководитель региона подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны.

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. При этом еще в сентябре на выборах он одержал победу с 65 процентами голосов. Позже Смирнова арестовали по подозрению в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе.