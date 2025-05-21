Хоккеист оказался в реанимации после матча плей-офф МХЛ

Хоккеист «СКА-1946» Ильин оказался в реанимации после матча плей-офф МХЛ

Нападающий петербургского «СКА-1946» Арсений Ильин оказался в реанимации после пятого матча финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что в результате удара в спину во время игры 17-летний хоккеист получил тупую травму живота. После окончания матча в моче Ильина была обнаружена кровь, и игрока госпитализировали. О состоянии игрока на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что во время встречи между СКА-1946 и «Спартаком», проходившей в Москве, болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера СКА Романа Ротенерга. Сам специалист находился на трибунах, снимал фанатов на телефон и жестами провоцировал их продолжать скандирование.

Игра прошла 20 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу «СКА-1946». Петербургский клуб уступает в серии со счетом 2-3, шестой матч пройдет 22 мая в Санкт-Петербурге.