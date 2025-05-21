Мыскина оценила возможность производства в России теннисных ракеток и мячей

Мыскина о производстве российских ракеток и мячей: Мы неконкурентоспособны

Победительница «Ролан Гаррос»-2004, а ныне вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина оценила возможность производства в стране ракеток и мячей. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению экс-спортсменки, изготовление мячей невозможно из-за отсутствия в стране специального сукна. «Ну и, конечно же, ракетки, которые производятся уже столетиями, мы на данный момент неконкурентоспособны в этой сфере», — заявила Мыскина.

Вице-президент ФТР добавила, что для изменения ситуации нужно построить заводы. «Например, чтобы построить такой завод нужно 246 миллионов рублей. Что касается одежды — тут уже лучше», — отметила Мыскина.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала качество лыж, производимых в России. По словам функционера, в стране делают инвентарь на достаточно низком уровне.