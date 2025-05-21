На Украине предрекли отключения электроэнергии летом

Эксперт Попенко: На Украине могут отключить энергию летом из-за дефицита газа

На Украине возможны отключения электроэнергии летом из-за жары и дефицита газа. Об этом заявил глава ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко в эфире Новини Live.

При этом, по его словам, в случае дефицита энергии в первую очередь планируется ограничение электроснабжения для предпринимателей и компаний, а не для населения.

В условиях атак на украинскую энергосистему стране грозят периодические отключения света как минимум на несколько лет. По словам Харченко, страна столкнется с проблемами даже в случае успешного восстановления энергосистемы. Достаточного объема генерации в стране не осталось физически, подчеркнул он.