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14:30, 21 мая 2025Забота о себе

Назван связанный с предпочтениями в еде малоизвестный признак слабоумия

Психолог Ли: При деменции меняются вкусовые предпочтения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Atthapon Raksthaput / Shutterstock / Fotodom

Психолог, занимающаяся исследованиями деменции, Келин Ли назвала малоизвестный признак болезни, связанный с предпочтениями в еде. Ее слова приводит Daily Mirror.

По словам Ли, по мере прогрессирования слабоумия меняются вкусовые предпочтения. Так, человек, всю жизнь любивший рыбу, может обнаружить, что она ему больше не нравится, привела пример психолог. «Это происходит из-за того, что мозг работает иначе, по-другому обрабатывает информацию и отправляет сигналы», — объяснила она, добавив, что в результате этих изменений текстура пищи может ощущаться иначе и казаться неприятной.

Другим вариантом этого симптома Ли назвала желание есть непривычные продукты, например, вегетарианец может перейти на мясо. «По мере прогрессирования слабоумия человек может пытаться съесть вещи, которые вообще не являются едой, включая салфетки или мыло», — предупредила психолог.

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