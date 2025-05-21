Назван связанный с предпочтениями в еде малоизвестный признак слабоумия

Психолог Ли: При деменции меняются вкусовые предпочтения

Психолог, занимающаяся исследованиями деменции, Келин Ли назвала малоизвестный признак болезни, связанный с предпочтениями в еде. Ее слова приводит Daily Mirror.

По словам Ли, по мере прогрессирования слабоумия меняются вкусовые предпочтения. Так, человек, всю жизнь любивший рыбу, может обнаружить, что она ему больше не нравится, привела пример психолог. «Это происходит из-за того, что мозг работает иначе, по-другому обрабатывает информацию и отправляет сигналы», — объяснила она, добавив, что в результате этих изменений текстура пищи может ощущаться иначе и казаться неприятной.

Другим вариантом этого симптома Ли назвала желание есть непривычные продукты, например, вегетарианец может перейти на мясо. «По мере прогрессирования слабоумия человек может пытаться съесть вещи, которые вообще не являются едой, включая салфетки или мыло», — предупредила психолог.

Ранее британский профессор-геронтолог Луиза Робинсон назвала часто упускаемые симптомы деменции. По ее словам, повторяющаяся дезориентация в пространстве могут быть сигналом о болезни.

