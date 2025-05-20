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12:32, 20 мая 2025Забота о себе

Перечислены несколько ранних и часто упускаемых признаков деменции

Геронтолог Робинсон: Дезориентация может быть симптомом деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Многие симптомы деменции люди считают естественной частью старения и не обращаются за помощью к врачам, заявила британский профессор-геронтолог Луиза Робинсон. Несколько ранних и часто упускаемых признаков деменции она перечислила в беседе с Daily Mail.

Повторяющаяся путаница или дезориентация в пространстве могут быть предупреждающим знаком деменции, отметила Робинсон. «Люди могут неоднократно приходить на прием в неподходящий день или покупать продукты, которые уже купили. В таких случаях следует обратиться к врачу», — предупредила она.

Специалистка добавила, что потеря памяти также может быть симптомом любого типа деменции и часто является одним из первых признаков болезни Альцгеймера. О деменции могут говорить и проблемы с речью, подбором нужного слова, добавляет невролог Пареш Малхотра.

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Его коллега Ник Фокс в число ранних симптомов деменции включил неспособность зрительно оценить расстояние до объекта при отсутствии проблем с глазами и изменение тона общения с родными. «Слушать человека может быть обидно, поскольку они часто также становятся гораздо менее чуткими к чувствам других людей и говорят или делают обидные или бестактные вещи», — уточнил Фокс.

Ранее психиатр Мария Штань назвала простой и приятный способ защититься от деменции. Для профилактики когнитивных заболеваний она посоветовала скандинавскую ходьбу.

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