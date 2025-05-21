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15:34, 21 мая 2025Россия

Появились подробности о возможном заходе украинского спецназа в Брянскую область

Украинский спецназ мог зайти вглубь Брянской области по реке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Появились подробности о возможном заходе украинского спецназа в Брянскую область. Новые данные привел Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

Сообщения о заходе диверсионной группы в российский регион появились днем 21 мая. В частности, сообщалось, что украинских военных видели далеко от границы — примерно в 40 километрах от Брянска.

Канал утверждает, что заход диверсантов в регион имел место. При этом глава региона Александр Богомаз сообщения о заходе на территорию украинских солдат не прокомментировал. Численность отряда, по данным канала, составила до десяти человек.

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После обнаружения диверсантов в районе населенного пункта Субботово между ними и силовиками начался стрелковый бой, продолжает канал. Местность была блокирована, сейчас ведется зачистка, указано в публикации.

Численность отряда канал указал до десяти человек. Зайти так далеко диверсантам удалось благодаря использованию реки Десны, уточняет «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА». Идет речь о следовании вдоль русла или передвижении по водной поверхности, не уточняется.

Украинские войска не прекращают попытки закрепиться на российской территории. Ранее украинские диверсанты также попытались прорваться в Курскую область.

ЖЗЛ
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