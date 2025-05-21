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15:28, 21 мая 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности дневного сна

Сомнолог Золотарева: Дневной сон может вызвать чувство усталости
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

После дневного сна человек может чувствовать себя разбитым и вялым. Об этой опасности отдыха днем предупредила врач-кардиолог, врач-сомнолог Наталия Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка подчеркнула, что некоторым людям из-за индивидуальных особенностей метаболизма или хронической бессонницы дневной сон противопоказан. Однако остальные могут получить от него пользу, если будут соблюдать несколько правил.

По словам врача, первое, на что нужно обращать внимание, — это продолжительность дневного сна. Она уточнила, что оптимально вздремнуть 20-30 минут, затем мозг погружается в фазу глубокого сна, пробуждение из которой сопровождается дезориентацией и вызывает чувство усталости. Еще одним фактором она назвала время засыпания. «Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии. Избегайте сна вечером, чтобы не нарушить ночной сон», — призвала терапевт.

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Также, по мнению специалистки, важно позаботиться о хорошей гигиене сна. Для этого она посоветовала закрыть шторы в комнате, надеть маску для сна и беруши. Кроме того, врач напомнила, что сон днем не может компенсировать ночной недосып, поэтому самое главное для хорошего самочувствия — спать не менее семи-девяти часов по ночам.

Ранее сомнолог Кейтлин Чейссер предупредила о неожиданном последствии бессонницы. По ее словам, хронический недосып провоцирует воспаление в кишечнике.

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