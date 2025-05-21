Российский форвард клуба НХЛ ударил ногой по голове вратаря-соотечественника Бобровского

Свечников ударил ногой по голове Бобровского во время матча плей-офф НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников ударил ногой по голове соотечественника Сергея Бобровского, защищавшего ворота «Флорида Пантерс», в полуфинальном матче Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел во втором периоде. Свечников, проезжая мимо пятачка соперника, бедром атаковал Бобровского. Голкипер упал на лед, но смог продолжить игру. Судьи оставили эпизод без внимания.

«Каролина» и «Флорида» провели первый матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ в ночь на среду, 21 мая. Игра завершилась победой последних со счетом 6:2, а Свечников отметился результативной передачей.

В мае прошлого года Свечников атаковал вратаря-соотечественника из «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче плей-офф НХЛ. Он сбил соперника с ног и получил малый штраф за подножку.