«Лента.ру»: В России может появиться крем «Сигма Бой»

В России может начаться выпуск уходового крема с наименованием «Сигма Бой» — аналогично названию широко известного сингла блогеров Светланы Чертищевой (Betsy) и Марии Янковской. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующей декларацией в Росаккредитации и заявками на товарные знаки в Роспатент.

Согласно декларации, товар является косметическим кремом жирового типа с витамином С. В карточке указано, что продукция прошла испытания в лаборатории смоленской компании «Альянс-Серт», аккредитованной в Евразийском экономическом союзе.

Заявитель декларации — зарегистрированное в Кургане ООО «Биофармэйдж» (БФЭ). Это же предприятие является изготовителем. Учредители БФЭ — бизнесмены Василий Бурков и Марина Плешкова. Бурков является учредителем 11 компаний, среди которых другое схожее курганское предприятие «Моли Бьюти Скай Крцх» (МБСК), торгующее разнообразной косметикой под брендом ZenWay. В наименованиях компаний преобладают стилистика и отсылки к Швейцарии («Свисс Акселератор», «Базель Фертилизерс», «Женева» и другие).

В заявках в Роспатент указано изображение, четко повторяющее название известного сингла. Также есть и «женский» вариант «Сигма Герл».

Василий Бурков не ответил на вопросы «Ленты.ру». Представитель Светланы Чертищевой (Betsy) отказался от комментария, отметив, что ему ничего об этом неизвестно. Алина Янковская, мать Марии Янковской, не смогла оперативно предоставить комментарий.

Использовать название чужого хита для своего бизнеса — это законно?

В России запрещено использование только товарного знака, зарегистрированного под конкретную категорию, объяснил «Ленте.ру» патентный поверенный Кирилл Митягин. Как указал эксперт, чтобы запретить использовать фразу из песни или ее название, нужно регистрировать товарный знак под «все на свете».

То же «Руки Вверх», например, кто-то использовал для выпуска конфет, игрушек, чая, кофе. Кто-то регистрировал это название для телеком-услуг. А Сергей Жуков — для концертной деятельности. И бар у него, кажется, есть. Вот в этих направлениях предприниматель с таким же товарным знаком не имеет права работать Кирилл Митягин патентный поверенный

По его словам, есть и другие примеры, когда композиторы регистрируют на себя названия популярных песен. Так, Игорь Николаев зарегистрировал на себя «Выпьем за любовь» во всех категориях. Если товарный знак уже был зарегистрирован в определенной группе, другой человек автоматически не сможет зарегистрировать то же название, ему откажут, заключил Митягин.

Если какое-либо название признано общеизвестным и ассоциируется у потребителей с конкретным брендом, то использовать его нельзя, указал «Ленте.ру» другой патентный поверенный Александр Бердников. Общеизвестность товарного знака определяет Роспатент, имеющий собственные критерии для этого. «Одни из самых ярких — это то, что знак используется длительное время, узнаваем у потребителей, ассоциируется с конкретным продуктом или услугой», — добавил специалист.

«Сигма Бой» сверхпопулярна как в России, так и за рубежом

Песня вышла в октябре 2024 года и начала быстро завоевывать популярность. В середине января трек оказался на седьмой строчке одного из чартов Billboard, а к середине мая набрал более 220 миллионов прослушиваний совокупно на YouTube и Spotify. Клип к песне вышел гораздо позже аудио — 24 апреля, и за несколько недель набрал свыше 24 миллионов просмотров.

Кто такой сигма-бой? В самом треке не объясняется, кого именно лирическая героиня или авторы текста считают «сигма-боем», — ясно лишь, что это некий популярный у сверстниц парень. Вообще, термин «сигма», или «сигма-самец», появился в интернет-культуре несколько лет назад. Так называют мужчину, который воплощает образ «одинокого волка»: он загадочный, независимый, не оглядывается на общественное мнение и игнорируют иерархию. По своим лидерским качествам «сигмы» равны «альфам», но при этом не стремятся доминировать, а чаще выстраивают доверительные отношения с подчиненными. Такие «сигма-самцы» часто становятся героями кино, сериалов и книг. Например, к подобному типажу можно отнести Джона Уика, Геральта из Ривии, Бэтмена, Патрика Бэйтмена из «Американского психопата» и других. Из реальных личностей к «сигмам» причисляют Дональда Трампа, Брюса Ли и Илона Маска.

Трек был объектом нападок западных политиков и властей Украины, посчитавших его инструментом российской пропаганды. В России песню на пике ее популярности широко использовали в различных активностях: например, Московский военный хор перепел хит ко Дню защитника Отечества. Также песня была центральным элементом PR-кампании мартовского товарищеского матча сборной России против Гренады.