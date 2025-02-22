Московский военный хор перепел «Сигма-боя» на армейский лад

Московский военный хор исполнил переделанную песню «Сигма-бой»

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Московский военный хор перепел популярную у молодежи песню «Сигма-бой» на армейский лад. Клип опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В ролике говорится, что это песня о настоящем «Сигма-Бое». Клип о военных был записан в преддверии Дня защитника отечестве.

«Настоящий Сигма-бой, за Отечество горой», — гласит одна из строчек песни. В оригинале ее поют две школьницы, трек стал вирусным в соцсетях.

Ранее продюсер, композитор Игорь Матвиенко высказался о популярной песне «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская.