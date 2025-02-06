Успех хита «Сигма-бой» объяснили

Продюсер Игорь Матвиенко объяснил успех хита «Сигма-бой» драйвом и настроением

Продюсер, композитор Игорь Матвиенко высказался о популярной песне «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Его слова приводит RT.

Матвиенко отметил, что популярность исполнителей может быть обусловлена разными факторами. «Вопрос, про какой мы шоу-бизнес говорим. Если шоу-бизнес как песенки типа той, что недавно попала в Billboard, где поют две девочки — для этого вообще не нужно никакого образования, чисто драйв и умение поймать настроение», — сказал он.

При этом, по словам продюсера, продюсерам и композиторам необходимо образование, потому что «нужно знать, как все устроено».

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш высказались о песне «Сигма-бой».

До этого стало известно, что хит попал в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard. Песня расположилась на седьмой строчке в рейтинге, опередив в том числе культовую певицу Кэти Перри с ее треком I’m His, He’s Mine.