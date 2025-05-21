Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Финал
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Юстин Энгель
Гамбург (м)
Локомотив
2:1
Завершен
Трактор
Фонбет КХЛ — плей-офф|Финал. 5-й матч
Даллас Старз
Сегодня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 1-й матч
23:58, 21 мая 2025Спорт

«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Английский «Тоттенхэм» одержал победу над клубом «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник Бреннан Джонсон.

Последний раз «Тоттенхэм» побеждал в еврокубке в 1984 году, когда взял Кубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

В прошлом сезоне итальянская «Аталанта» выиграла Лигу Европы и впервые в своей истории завоевала еврокубок. В решающем матче команда оказалась сильнее немецкого «Байера».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об отсутствии сигналов от России о прекращении огня

    Украинец распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили десятки украинских БПЛА

    Мошенник украл два миллиарда рублей и попытался сбежать на подводном скутере

    Найден ключ к лечению диабета второго типа

    ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

    Жители российского города сообщили о взрывах

    В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

    «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы

    Ульянов рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости