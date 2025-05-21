«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

Английский «Тоттенхэм» одержал победу над клубом «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник Бреннан Джонсон.

Последний раз «Тоттенхэм» побеждал в еврокубке в 1984 году, когда взял Кубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

В прошлом сезоне итальянская «Аталанта» выиграла Лигу Европы и впервые в своей истории завоевала еврокубок. В решающем матче команда оказалась сильнее немецкого «Байера».