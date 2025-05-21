Трое россиян предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство

В Архангельской области осудят мужчин за похищение человека и вымогательство

В Архангельской области осудят мужчин за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой и применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений»), 163 («Два эпизода вымогательства») и 138 («Два эпизода нарушения тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан») УК РФ.

По данным следствия, вечером 26 октября 2024 года 22-летний мужчина вымогал деньги у двух девушек. Вместе с соучастником он вывез их в безлюдное место и угрожал применением физической силы, требуя передачи средств. После чего отнял телефоны у пострадавших, изучил переписку одной из них и потребовал назначить встречу с ее знакомым, в ходе конфликта с которым ранее утратил свой телефон.

28 октября 2024 года обвиняемые подошли к 19-летнему молодому человеку возле торгового центра, который приехал на встречу с девушкой. Применяя физическую силу и угрожая пистолетом, они заставили его сесть в машину. Затем мужчину вывезли в безлюдное место и стали требовать у него 100 тысяч рублей. Потерпевший был вынужден согласиться и передал им взятые в долг у знакомого 20 тысяч рублей. Получив обещание позже отдать остальное, его отпустили. После освобождения пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники СК и уголовного розыска оперативно установили фигурантов и изъяли у них пневматический пистолет и деньги.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подозреваемых в похищении человека.