В российском регионе задержали подозреваемых в похищении человека

В Чувашии задержали троих подозреваемых в похищении человека

В Чувашии задержали троих подозреваемых в похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, из корыстных побуждений») УК РФ.

По данным следствия, трое мужчин договорились похитить знакомого одного из них, чтобы затем вымогать деньги. Один из подозреваемых договорился о встрече с потерпевшим вечером 15 мая в одном из дворов города. Когда мужчина пришел, они угрожая ножом и применяя силу, посадили его в машину и потребовали миллион рублей.

Продолжая его удерживать, они отвезли пострадавшего в съемную квартиру в городе Шумерля и высказывая угрозы расправой, продолжили вымогать деньги, требуя перевести ее на их счет. На следующий день злоумышленники планировали вывезти его за пределы республики, но по пути мужчине удалось сбежать, уговорив их остановить машину.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы и благодаря оперативной работе следователей и криминалистов была установлена личность преступников. 17 мая их задержали при силовой поддержке Росгвардии. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего, также назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что россиянина похитили из-за пяти миллионов рублей.