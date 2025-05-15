Россиянина похитили из-за пяти миллионов рублей

В Подольске задержали трех мужчин, похитивших знакомого ради 5 млн рублей

В Подольске задержали троих мужчин, похитивших местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 14 мая подозреваемые на улице Большая Серпуховская подошли к знакомому и насильно посадили его в автомобиль. Они надели на мужчину наручники и стали требовать у него 5 миллионов рублей. Фигуранты избили потерпевшего, вывезли в лес и угрожали пистолетом. В какой-то момент он смог выбраться из машины и выбежать на дорогу. Раненого заметил экипаж патрульно-постовой службы. Они помогли мужчине.

Возбуждено дело по пунктам «а, в, з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ.

Ранее в Брянской области мужчина, вывезший бывшую жену в лес, получил шесть лет колонии.