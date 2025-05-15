Похищенный ради денег россиянин смог удачно сбежать от преступников

Похищенный ради денег москвич выпал из авто преступников прямо перед силовиками

Житель Подольска, которого знакомые похитили ради пяти миллионов рублей, смог удачно сбежать от преступников. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина открыл дверь машины похитителей и вывалился на дорогу в деревне Бородино. В этот момент рядом проезжал автомобиль полиции. Сотрудники силовых структур сразу же поняли, что происходит — они освободили потерпевшего, а злоумышленников задержали.

Похитителями оказались предприниматель из России и двое граждан Азербайджана. Теперь им грозит до 12 лет колонии.

34-летнего мужчину похитили днем в среду, 14 мая, от дома на Большой Серпуховской в подмосковном Подольске. Злоумышленники затолкали его в автомобиль, надели наручники и ударили по голове, вымогая деньги.

