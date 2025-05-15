Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:25, 15 мая 2025Силовые структуры

Похищенный ради денег россиянин смог удачно сбежать от преступников

Похищенный ради денег москвич выпал из авто преступников прямо перед силовиками
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянина похитили из-за пяти миллионов рублей

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Житель Подольска, которого знакомые похитили ради пяти миллионов рублей, смог удачно сбежать от преступников. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина открыл дверь машины похитителей и вывалился на дорогу в деревне Бородино. В этот момент рядом проезжал автомобиль полиции. Сотрудники силовых структур сразу же поняли, что происходит — они освободили потерпевшего, а злоумышленников задержали.

Похитителями оказались предприниматель из России и двое граждан Азербайджана. Теперь им грозит до 12 лет колонии.

34-летнего мужчину похитили днем в среду, 14 мая, от дома на Большой Серпуховской в подмосковном Подольске. Злоумышленники затолкали его в автомобиль, надели наручники и ударили по голове, вымогая деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Экс-замглавы российской Военно-медицинской академии получил срок за взятку

    Лавров рассказал о чистом нацизме Зеленского

    Кремль оценил возможность участия Путина в следующих переговорах с Украиной

    Кошка застряла под половицами и прожила три недели на пиве и жуках

    Рыбий жир оказался вреден для некоторых людей

    В Windows 11 появилась возможность поговорить с ИИ

    Россиянин с пистолетом ворвался в магазин, угрожал продавцу и похитил лишь один товар

    Дачникам назвали способы повысить урожайность

    Похищенный ради денег россиянин смог удачно сбежать от преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости