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13:42, 21 мая 2025Бывший СССР

В России прокомментировали убийство экс-советника Януковича

Мирошник назвал убийство Портнова внесудебной казнью
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетСтрельба в школе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Убийство Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, имеет сходство с «внесудебной казнью». Так назвал преступление посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Преступление имеет сходства с "внесудебной казнью". В случайных характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже», — прокомментировал он.

21 мая полиция Мадрида сообщила, что преступление произошло в 9:15 утра (10:15 по мск) возле Американской школы в пригороде столицы. Очевидцы стрельбы рассказали, что Портнов «только что отвез своих детей в школу», позже они услышали несколько выстрелов.

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