Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 21 мая 2025Мир

Очевидцы стрельбы в экс-советника Януковича сообщили детали преступления

El Confidencial: Очевидцы убийства Портнова слышали несколько выстрелов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

В бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова стреляли несколько раз, инцидент произошел прямо за входом в частную Американскую школу в городе Посуэло-де-Аларкон. Об этом сообщили очевидцы происшествия изданию El Confidencial.

«Мы хотели бы сообщить вам, что сегодня утром прямо за воротами школы произошел серьезный инцидент. ВСЕ УЧАЩИЕСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ. Стрельба произошла прямо за входом в школу после времени высадки детей, и несколько родителей стали свидетелями инцидента. Мы считаем, что жертва — родитель учащегося в Американской школе. Сейчас он находится в критическом состоянии», — такие сообщения получили родители учеников рано утром.

Представители учебного заведения добавили, что полиция и машины скорой помощи уже прибыли и место находится в безопасности. Они также предложили помощь специалистов тем, кому необходимо оказание психологической помощи.

Кроме того, родители, ставшие очевидцами происшествия, сообщили, что погибший «только что отвез своих детей в школу», позже они услышали несколько выстрелов.

Ранее в полиции Мадрида сообщили детали преступления. Отмечается, что Портнов собирался сесть в автомобиль, и в этот момент к нему приблизились двое или трое неизвестных, которые произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали ему в голову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Российскую федеральную трассу перекрыли из-за пожара

    Десятки БПЛА попытались атаковать российский регион

    Появились кадры с места убийства экс-советника Януковича

    ФСБ задержала россиянина за призывы к совершению теракта

    Россиянка переписывалась с поклонниками и получила ножом в грудь от мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости