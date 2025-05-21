Очевидцы стрельбы в экс-советника Януковича сообщили детали преступления

El Confidencial: Очевидцы убийства Портнова слышали несколько выстрелов

В бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова стреляли несколько раз, инцидент произошел прямо за входом в частную Американскую школу в городе Посуэло-де-Аларкон. Об этом сообщили очевидцы происшествия изданию El Confidencial.

«Мы хотели бы сообщить вам, что сегодня утром прямо за воротами школы произошел серьезный инцидент. ВСЕ УЧАЩИЕСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ. Стрельба произошла прямо за входом в школу после времени высадки детей, и несколько родителей стали свидетелями инцидента. Мы считаем, что жертва — родитель учащегося в Американской школе. Сейчас он находится в критическом состоянии», — такие сообщения получили родители учеников рано утром.

Представители учебного заведения добавили, что полиция и машины скорой помощи уже прибыли и место находится в безопасности. Они также предложили помощь специалистов тем, кому необходимо оказание психологической помощи.

Кроме того, родители, ставшие очевидцами происшествия, сообщили, что погибший «только что отвез своих детей в школу», позже они услышали несколько выстрелов.

Ранее в полиции Мадрида сообщили детали преступления. Отмечается, что Портнов собирался сесть в автомобиль, и в этот момент к нему приблизились двое или трое неизвестных, которые произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали ему в голову.

