В российском регионе спасли совенка

В российском регионе местный житель обнаружил совенка, которому понадобилась помощь. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан | Новости».
Местный житель, обнаруживший дикую птицу в сквере имени Блюхера в Белорецке, позвонил спасателям. Детеныша передали специалистам по охране и использованию объектов животного мира.
После осмотра ветеринаров выяснилось, что совенок здоров. Специалисты приняли решение отправить его на передержку в башкирский зоопарк Абзаково.
В апреле в российском городе спасатели также помогли страдающему от ворон совенку. Птенца сняли с большого хвойного дерева.
В ноябре 2024 года не встречающуюся в России птицу заметили на Сахалине.