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12:27, 21 мая 2025Моя страна

В российском регионе спасли совенка

В Белорецке спасли совенка
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Уфа Башкортостан | Новости»

В российском регионе местный житель обнаружил совенка, которому понадобилась помощь. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан | Новости».

Местный житель, обнаруживший дикую птицу в сквере имени Блюхера в Белорецке, позвонил спасателям. Детеныша передали специалистам по охране и использованию объектов животного мира.

После осмотра ветеринаров выяснилось, что совенок здоров. Специалисты приняли решение отправить его на передержку в башкирский зоопарк Абзаково.

В апреле в российском городе спасатели также помогли страдающему от ворон совенку. Птенца сняли с большого хвойного дерева.

В ноябре 2024 года не встречающуюся в России птицу заметили на Сахалине.

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