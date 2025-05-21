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13:20, 21 мая 2025Спорт

Вяльбе пояснила слова про зарплату Большунова в 140 тысяч рублей

Вяльбе о словах о зарплате Большунова: Я не говорила, что он жалуется
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пояснила РИА Новости слова о зарплате трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в размере 140 тысяч рублей в месяц.

Функционер подчеркнула, что не говорила о том, что спортсмен жалуется на зарплату. «Я говорила о том, что у меня спортсмены не могут бегать в ботинках российского производства, потому что они за рекламу инвентаря иностранных производителей получают деньги», — отметила Вяльбе.

Глава ФЛГР добавила, что ее слова вырвали из контекста, после чего позвонили Большунову. «Если привести мою полную фразу, то тогда, наверное, все будет ясно», — заявила Вяльбе.

Ранее Большунов счел оскорблением слова Вяльбе о его зарплате. «Ты на самом деле этого не говоришь, а президент федерации ставит тебя в пример», — заявил лыжник.

Вяльбе рассказала о ставке Большунова в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) 20 мая. Это было сделано в контексте ее высказывания о том, почему спортсменам приходится зарабатывать на рекламных контрактах.

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