Большунов счел слова Вяльбе о его зарплате оскорблением

Александр Большунов счел слова Елены Вяльбе о его зарплате оскорблением

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая посетовала на его зарплату в 140 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что никогда не жаловался на доходы. «Для меня это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Вяльбе. Потому что, когда ты на самом деле этого не говоришь, а президент федерации ставит тебя в пример», — заявил Большунов.

Ранее за высказывание о зарплате Большунова Вяльбе пристыдил телекомментатор Дмитрий Губерниев. «Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят», — отметил журналист.

Вяльбе рассказала о ставке Большунова в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) 20 мая. Это было сделано в контексте ее высказывания о том, почему спортсменам приходится зарабатывать на рекламных контрактах.