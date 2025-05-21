Акции «Газпрома» загадочно взлетели

Акции «Газпрома» загадочно выросли на 3,5 % перед заседанием совета директоров

Незадолго до заседания совета директоров «Газпрома», где решается вопрос о дивидендах, акции компании неожиданно выросли на 3,5 процента за одну минуту, до 141,9 рубля за штуку. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В начале дня они плавно снижались, а в 11:00 перешли к росту. Как правило, такая ситуация возникает в случае получения одним из участников торгов важного сообщения, однако никаких новостей не было.

Загадочный рост быстро перешел в коррекцию, но в 14:00 случился второй, в два раза меньший по величине взлет.