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14:24, 21 мая 2025Экономика

Акции «Газпрома» загадочно взлетели

Акции «Газпрома» загадочно выросли на 3,5 % перед заседанием совета директоров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Незадолго до заседания совета директоров «Газпрома», где решается вопрос о дивидендах, акции компании неожиданно выросли на 3,5 процента за одну минуту, до 141,9 рубля за штуку. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В начале дня они плавно снижались, а в 11:00 перешли к росту. Как правило, такая ситуация возникает в случае получения одним из участников торгов важного сообщения, однако никаких новостей не было.

Загадочный рост быстро перешел в коррекцию, но в 14:00 случился второй, в два раза меньший по величине взлет.

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