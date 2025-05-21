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17:23, 21 мая 2025Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» сыграл в новом фильме Даррена Аронофски

Юрий Колокольников сыграл русского бандита в новом фильме Даррена Аронофски
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) сыграли в новом фильме легендарного режиссера Даррена Аронофски. Об этом стало известно из опубликованных кадров грядущего проекта.

Российская звезда «Игры престолов» и третьего сезона «Белого Лотоса» Колокольников сыграл русского персонажа, который появляется в кадре вместе с главным героем — бейсболистом в исполнении Остина Батлера. На этих же кадрах присутствует бывший артист «Гоголь-Центра» Кукушкин, который после начала специальной военной операции (СВО) перестал участвовать в российских проектах.

Помимо них, в фильме «Пойман на краже» сыграла Зои Кравиц и другие известные голливудские актеры. Согласно описанию сюжета картины, бывший спортсмен оказывается случайно втянут в криминальный мир Нью-Йорка 90-х годов. Известно, что фильм выходит в зарубежный прокат 29 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что российский актер Юрий Колокольников снялся голым в пятой серии третьего сезона сериала HBO «Белый лотос».

Также стало известно, что движение «Сорок сороков» призвало проверить признанного иноагентом актера Никиту Кукушкина на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины.

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