Алаудинов: Наемники из Колумбии понесли очень большие потери в Курской области

Колумбийские наемники понесли очень большие потери в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.

По его словам, наемники сразу же стали нести большие потери. Это заставило колумбийцев быстро осознать, что РФ не является для них местом для прогулок, тем более для сафари.

«Хочу с гордостью сказать, что российские подразделения уничтожили большую часть тех иностранцев, которые вообще зашли на территорию Российской Федерации (в Курской области — "Лента.ру")», — подчеркнул он.

13 мая Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались захватить Глушковский район Курской области для того, чтобы потом использовать это на переговорах. Так, в планах Киева было полностью взять под контроль район, изолировать его и отрезать по реке Сейм.

До этого Алаудинов сообщил о расправах и издевательствах украинских солдат над мирными жителями Курской области.