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10:36, 22 мая 2025Забота о себе

Американская актриса пожаловалась на запоры и раскрыла способ избавиться от них

Актриса Дженни МакКарти перешла на экстремальную диету и избавилась от запоров
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американская актриса Дженни МакКарти, известная по сериалу «Зачарованные», рассказала, что долгое время безуспешно лечилась от тяжелейших запоров и раскрыла способ, который помог ей избавиться от них. Слова артистки приводит People.

52-летняя бывшая модель Playboy пожаловалась, что могла опорожнить кишечник только раз в две недели. По ее словам, в какой-то момент ситуация стала критичной, и встал вопрос об установке колостомы.

Актриса вспоминает, что в этот момент решила кардинально изменить диету и перешла с вегетарианства, которого придерживалась много лет, на экстремальную диету хищников, состоящую из мяса, продуктов животного происхождения и минимума растительной пищи. МакКарти утверждает, что это решение спасло ее. «Теперь я хожу в туалет каждый день — и это заставило меня снова почувствовать себя 25-летней», — призналась она.

Кроме того, знаменитость отметила, что новый рацион улучшил состояние ее кожи, а также помог сбросить несколько килограммов без голода и диет.

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