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21:30, 22 мая 2025Экономика

Директор Дарвиновского музея назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Директор Дарвиновского музея Клюкина: Метро в Москве лучше, чем в Нью-Йорке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Директор Дарвиновского музея Анна Клюкина заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком и Лондоном. Она назвала его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам заслуженного работника культуры РФ, российскую столицу от зарубежных мегаполисов отличает лучшее метро.

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«Была в шоке, спустившись первый раз в метро в Париже. Грязно, полно бездомных. В Лондоне метро чище, но это обычная подземная транспортная сеть, а в Москве каждая станция — это произведение искусства», — считает она.

Помимо этого, продолжила Клюкина, российская столица является очень зеленым городом, где деревьев и цветников гораздо больше, чем в других мегаполисах. Директор Дарвиновского музея отметила, что за последние десять лет Москва стала красивее, добавив, что в городе также высадили много деревьев. Другим изменением в лучшую сторону она назвала исчезновение «раздражающих рекламных растяжек».

Ранее актриса Ольга Лерман заявила, что жители столицы более быстрые и деловые по сравнению с жителями других городов.

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