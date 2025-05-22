Гашек обратился к властям из-за подписания контракта чешским хоккеистом с клубом из России

Гашек выступил против того, что чех Шулак подписал контракт с «Адмиралом»

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в социальной сети X обратился к властям после того, как чешский защитник Либор Шулак подписал контракт с владивостокским «Адмиралом».

Гашек заявил, что его сограждане не должны работать в такой вражеской стране, как Россия. «Долг наших законодателей — защитить общество от опасного поведения. Это наша общая цель», — посчитал он.

Шулак выступает за клубы Континентальной хоккейной лиги с 2019 года. Защитник играл за «Северсталь», «Адмирал» и «Авангард». Его новый контракт с владивостокской командой рассчитан на два года.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.