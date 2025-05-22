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14:47, 22 мая 2025Ценности

Названа объединяющая 30-летних деталь во внешности

NYP: Миллениалов объединяет родинка на левом предплечье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom  

Блогерша назвала деталь во внешности, которая объединяет представителей поколения Y. Материал приводит New York Post (NYP).

Инфлюэнсер Келли Роуленд опубликовала видео, в котором заявила, что у всех 30-летних есть одна и та же особенность тела. По словам автора видео, у миллениалов есть родинка на левом предплечье. Публикация блогерши стала вирусной, набрав миллионы просмотров, и спровоцировала бурные обсуждения на платформе.

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Пользователи сети вслед за Роуленд принялись проверять свои руки на предмет «родинки миллениала». «У меня есть такая же. Еще я проверила мужа — угадайте, что я нашла?», «Я в шоке», «У меня тоже есть эта родинка», — писали зрители в многочисленных комментариях под роликом.

В апреле была раскрыта причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой.

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