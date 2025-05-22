Одну категорию людей предупредили об опасности холодного душа

Врач Альмасан предостерегла людей с болезнями сердца от холодного душа

Врач Мария Санс Альмасан предупредила, что холодный душ не стоит принимать одной категории людей. Опасность процедуры она раскрыла в беседе с изданием Infobae.

Альмасан предостерегла от холодного душа людей с болезнями сердца. По ее словам, низкая температура воды может привести к учащенному сердцебиению и чрезмерному сужению сосудов. Это чревато обмороком, стенокардией и даже инфарктом, пояснила врач.

По ее словам, холодный душ также может привести к обморожению и обострению различных кожных заболеваний.

Кроме того, среди противопоказаний Альмасан выделила синдром Рейно и сахарный диабет. В заключение она призвала людей из групп риска заниматься закаливанием исключительно под контролем врачей.

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