Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова окончательно лишили медалей

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен не смог оспорить вердикты первой инстанции, вынесенные Антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) в феврале 2020 года, основанные на результатах из базы данных Московской лабораторной информационной системы управления (LIMS). Он будет должен выплатить 7,3 тысячи евро за судебные издержки, а также выплатить компенсацию ответчику — 8,4 тысячи евро.

В результате Устюгов окончательно лишился золота и бронзы Игр-2010. Кроме того, у него отнимут серебряные медали, завоеванные на домашнем чемпионате мира.

Ранее Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете CAS. Суд не согласился с доводами спортсмена, согласно которым наличие запрещенных веществ в его организме обусловлено редкими мутациями.

IBU в феврале 2020 года уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты в сезоне-2013/2014.