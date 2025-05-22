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14:35, 22 мая 2025Спорт

Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова окончательно лишили медалей

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен не смог оспорить вердикты первой инстанции, вынесенные Антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) в феврале 2020 года, основанные на результатах из базы данных Московской лабораторной информационной системы управления (LIMS). Он будет должен выплатить 7,3 тысячи евро за судебные издержки, а также выплатить компенсацию ответчику — 8,4 тысячи евро.

В результате Устюгов окончательно лишился золота и бронзы Игр-2010. Кроме того, у него отнимут серебряные медали, завоеванные на домашнем чемпионате мира.

Ранее Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете CAS. Суд не согласился с доводами спортсмена, согласно которым наличие запрещенных веществ в его организме обусловлено редкими мутациями.

IBU в феврале 2020 года уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты в сезоне-2013/2014.

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