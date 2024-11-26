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12:20, 26 ноября 2024Спорт

Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова лишили двух медалей Олимпиады

Биатлониста Евгения Устюгова лишили двух медалей Олимпиады-2010
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Суд не согласился с доводами Устюгова, согласно которым наличие запрещенных веществ в его организме обусловлено редкими мутациями. Таким образом, спортсмена лишили золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

Международный союз биатлонистов (IBU) в феврале 2020 года уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты в сезоне-2013/2014.

Позднее директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров сообщил о мутациях в генах Устюгова. По его словам, данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений с биатлониста.

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